Os sindicatos avisan de que "estacionalidade e precariedade" son dous elementos que marcan os datos do paro rexistrado no mes de abril en Galicia, tras a redución en 5.427 persoas.

Oficina Da Seguridade Social, Oficinas, Emprego, Desemprego, Desempregado | Fonte: Europa Press

O 70% da caída do desemprego deuse no sector servizos, polo impacto positivo da Semana Santa, a xuízo de UXT, que, a través dun comunicado, advirte de que "só o 8,37% dos contratos son indefinidos".

Pola súa banda, CC.OO., noutra nota de prensa, afirma que a redución do paro prodúcese "á conta de crear postos de traballo precarios e sen futuro". "A falta de emprego de calidade está a converterse nun problema crónico", en opinión desta organización.

Mentres, para a CIG, a temporalidade e a rotación do emprego "son as principais características dun mercado laboral galego cada vez máis precarizado". Así, chama a atención sobre a firma de 74.091 contratos, pero unha caída do paro en "só" 5.427 persoas.

"ESTÁN A EQUIVOCARSE"

UXT subliña que os gobernos central e o da Xunta "están a equivocarse na consolidación dun modelo de emprego estacional e precario".

"As tendencias que se están configurando no mercado de traballo galego son preocupantes", incide, antes de referirse a que "viran ao redor de tres eixos": precariedade, descenso "continuado" dos beneficiarios de prestacións e un modelo produtivo "xa coñecido".

Sobre este último, constata que, polo seu "marcado carácter estacional", permite "melloras en etapas vacacionais" pero sostense sobre actividades "de menor valor engadido".

Un modelo que, "sen as políticas económicas e de emprego adecuadas, conduce cara a unha deterioración da calidade do emprego e da calidade de vida da poboación", alerta UXT.

"OUTRAS POLÍTICAS"

Pola súa banda, CC.OO. denuncia a "data de caducidade" dos empregos que se xeran e indica que os números sobre afiliacións "volve situar a Galicia no furgón de cola do estado".

Segundo remarca a secretaria de emprego do sindicato, Maica Bouza, os datos mostran que se rexistraron "moitos contratos, pero de pouca duración". "Só 5.335 afiliacións novas por 74.091 contratos realizados", destaca, e engade que isto implica "man de obra de baixo custo" e condicións laborais "indignas".

Todo isto, en opinión de Bouza, "cronifica a situación de pobreza laboral para moitos galegos". Ante isto, reivindica "outras políticas" enfocadas a "atender as necesidades dos galegos".

Ao seu xuízo, é necesario un "cambio estrutural" do modelo, que se oriente cara a actividades de maior valor engadido e emprego de calidade. Así, insta á administración a "impulsar o investimento público e a demanda interna", así como "recuperar os índices de protección social anteriores á crise".

"DERROGACIÓN DAS REFORMAS"

Por último, a CIG esixe a derrogación das reformas e un cambio de políticas. O secretario de emprego e industria da central nacionalista, Miguel Malvido, sinala que "detrás" do comportamento do mercado laboral atópanse estas medidas.

Para Malvido, "calquera recuperación do mercado laboral e da calidade do emprego ten que pasar pola súa derrogación e por un cambio de políticas".

"Continúa consolidándose a figura do traballador pobre", critica, tras censurar a "perda constante na calidade" do traballo e a "alta rotación" dos postos.

Por iso, lembra que a CIG achegou unha serie de medidas alternativas a través dunha iniciativa lexislativa popular que incluía 100 actuacións "para o crecemento económico e a creación de emprego".