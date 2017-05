Detidos no Aeroporto de Santiago catro cidadáns de orixe chinesa que trataban de viaxar con pasaportes falsos

A Policía Nacional detivo no Aeroporto de Santiago de Compostela a catro cidadáns de orixe chinesa cando trataban de viaxar con pasaportes falsos con destino a Reino Unido.

Segundo informou a Comisaría de Santiago, a Policía detivo o pasado día 28 de abril, sobre as 20,00 horas, a dúas parellas de orixe chinesa con motivo do control de saída nun voo con destino Londres.

Tras realizar os axentes as oportunas comprobacións de control de pasaportes, detectaron que os arrestados simulaban ser orixinarios de Taiwan, país co que Reino Unido ten requisitos de entrada máis flexibles, e portaban pasaportes falsificados.

No marco das funcións da Brigada de Local de Estranxeiría e Fronteiras de Santiago de Compostela inclúese, segundo sinalaron as mesmas fontes, "a de velar pola protección fronteiriza e control de entrada e saídas do espazo Schengen de cidadáns tanto nacionais como estranxeiros, así como a loita contra as redes de inmigración ilegais".

Estas redes de traficantes de cidadáns nacionais de China, segundo apunta a Policía, "estarían a utilizar documentos falsos de países limítrofes, documentos facilitados pola organización para desprazarse dentro do espazo Schengen coa finalidade de voar desde aeroportos non principais con destino final Reino Unido".

EXPEDIENTES DE EXPULSIÓN

O operativo policial foi realizado por funcionarios adscritos á Brigada Local de Estranxeiría e Fronteiras de Santiago de Compostela.

Os detidos foron postos a disposición xudicial por un delito de falsidade documental e incoados os respectivos expedientes sancionadores de expulsión en virtude da L.O.4/2000.