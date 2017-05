O presidente do Grupo PSA, Carlos Tavares, trasladou este xoves ao presidente do Goberno central, Mariano Rajoy, que sente "satisfeito" coa relación de "confianza mutua e colaboración" da súa empresa co Executivo español e cos das comunidades nas que conta con instalacións industriais (Madrid e Galicia).

Encontro de Mariano Rajoy con Carlos Tavares e Maxime Picat | Fonte: Europa Press

Ademais, Tavares comunicou a Rajoy a intención da compañía de "perennizar" o dispositivo industrial da corporación na Península Ibérica.

Nun encontro mantido entre Tavares e Rajoy na Moncloa, no que tamén participou director de PSA na rexión Europea, Maxime Picat, o máximo responsable do grupo francés manifestou unha intención de investir en tecnoloxías de futuro para modernizar as súas fábricas.

Así, lembrou que o consorcio presentou o pasado venres o seu plan SmartMAD2021 para a súa planta Madrid, que contempla a adxudicación dun novo modelo para este centro e un investimento de 144 millóns de euros. Este programa está asociado á aprobación, por parte dos axentes sociais, dun ERTE para o período 2017-2020.

Pola súa banda, Rajoy destacou que o consorcio automobilístico francés PSA converterase no primeiro fabricante de automóbiles en España, unha vez que se conclúa o proceso de adquisición de Opel, que conta cunha planta en Figueruelas (Zaragoza).