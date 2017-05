A líder do BNG, Ana Pontón, denunciou que mentres o cinco deputados do Partido Nacionalista Vasco (PNV) valen "o seu peso en ouro" os 12 parlamentarios galegos do PP "restan" na negociación de fondos dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para Galicia.

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. | Fonte: Europa Press

Ana Pontón pronunciouse deste xeito en declaracións aos medios de comunicación tras coñecerse o acordo alcanzado entre os nacionalistas vascos e o Goberno do Estado, que no seu Plan de Estabilidade 2017-2020 remitido a Bruxelas inclúe, ademais, unha partida para o rescate das autoestradas radiais madrileñas.

"Queremos denunciar publicamente como seguimos sumando nesa conta de cal é o custo tan alto que pagamos os galegos pola falta de defensa dun presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que está entregado a defender os intereses de Mariano Rajoy e do Partido Popular", sinalou a portavoz nacional do Bloque.

Respecto diso, lamentou que esta semana se coñecese que, mentres "todo o mundo gaña na negociación dos orzamentos" os "únicos que perden" son os galegos. Así, lembrou que o Goberno vasco conseguiu "unha cantidade moi importante, máis de 1.400 millóns e descontos na tarifa eléctrica". Ademais, sinalou que "Madrid tamén gaña" dado que se van a pagar "3.500 millóns" polo rescate das autoestradas radiais madrileñas.

Fronte a iso, criticou que a Galicia "o único que queda é un recortazo de 442 millóns" e "cero euros" para "rescatar as peaxes abusivas da AP-9" ou o veto á transferencia desta Autoestrada do Atlántico. "Que máis ten que pasar para que Feijóo deixe de defender o indefendible e póñase as pilas para defender o interese xeral do noso país?", preguntouse.

"TOMADURA DE PELO"

Ante este "agravio", que cualificou de "auténtica tomadura de pelo" aos galegos, a líder do Bloque que chamado á "unión" na defensa dos intereses xerais de Galicia. "Facemos un chamamento a todas as forzas políticas, a todos os sectores económicos e sociais dos nosos para que non aceptemos o agravio, a que movamos ficha e plantémoslle cara aos continuos abusos do Goberno de Rajoy", manifestou.

E é que, segundo indicou, se os galegos non "aproveitan a oportunidade" de que "vai haber diñeiro para rescatar autoestradas non poderán mover a inercia desta historia tan triste". "Se queremos algo temos que facernos respectar", asegurou.