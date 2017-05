O deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada considerou que "unha vez que un candidato ou unha candidata" saia elixido como secretario xeral do PSOE nas primeiras que os socialistas celebrarán o próximo 21 de maio "o partido ten que estar unido" para desenvolver as políticas que leva a cabo tanto no Parlamento de Galicia como nas Cortes Xerais do Estado.

O deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada | Fonte: Europa Press

O parlamentario autonómico pronunciouse deste xeito ao ser preguntado este xoves polos avais obtidos polos aspirantes á secretaría xeral Susana Díaz e Pedro Sanchez na Comunidade galega.

Respecto diso, Villoslada asegurou que, a falta de coñecer os "datos definitivos", as cifras que saen acreditan que, "tanto en Galicia como no resto do Estado", hai un proceso con "unha democracia interna importante" no que os militantes "manifestan as súas preferencias" por un candidato ou outro.

Por iso, considerou que o feito de que gañe un ou outro aspirante en Galicia "non ten porque ser un inconveniente" senón "un impulso para tomar novas forzas". "É un momento de reorganización interna, de reafirmación duns liderados ou doutro pero creo que, a nivel de Galicia e no PSdeG, gañe quen gañe, o que fará será fortalecer ao partido", indicou.

CAMIÑAR CARA A UNHA "UNIÓN FORTE"

Neste sentido, insistiu en que, tras o proceso interno, todos os militantes deben camiñar cara a "unha unión forte" aínda que recoñece que non será "fácil" tras un período "longo" e "con certas complexidades". "Haberá que falar, haberá que integrarse e ser capaces de ser xenerosos por todas partes para chegar a un proxecto común", subliñou.

"Nese sentido creo que tampouco debería ser tan difícil porque, ao final, o que nos move a todos os socialistas en Galicia é estar xuntos para levar a cabo as políticas que presentamos tanto no Parlamento como nas Cortes Xerais", resolveu.