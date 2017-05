O Consorcio de Santiago inicia as obras no claustro da Colexiata de Sar

O Consorcio de Santiago informou do inicio da obra de aplicación de revogo de saneamento nos paramentos interiores do claustro da Colexiata de Sar, unha intervención que levará a cabo a UTE SAR por un importe global de 46.645,17 euros e cun prazo de execución de dous meses.

Claustro colexiata de Sar | Fonte: Europa Press

A arquitecta da Oficina Técnica do Consorcio responsable deste proxecto, Lourdes Pérez, apuntou que os paramentos interiores do claustro "están revogados cun morteiro de cemento inapropiado" e "afectados por humidade de capilaridade", de modo que "penetra de forma líquida nos cimentos dos muros por baixo do nivel do chan".

"O muro absorbe esta humidade e os poros transportan a auga por capilaridade ata arriba en sentido contrario á gravidade. Por encima do nivel do chan, a auga se evapora e os sales cristalizan e destrúen a pintura e o soporte", resumiu.

A Colexiata de Sar, cuxa fundación data da primeira metade do século XII, está catalogada como edificio singular no Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Compostela.

Antes de actuar sobre os paramentos interiores do claustro, vanse a retirar as pezas artísticas de cantaría, co fin de protexelas. En concreto, apartaranse cornixas, doelas, tapas de sarcófago e capiteis que están fixados aos muros con garras metálicas deterioradas e almacenaranse nunha estancia na planta baixa do corpo claustral.

O seguinte paso será substituír o revogo de cemento deteriorado por un novo revogo de saneamento, de volume de poros especialmente elevado, de modo que a auga se evapore dentro do revogo e os sales acumúlense nos grandes poros co fin de que non rebente.