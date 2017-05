O Muncyt programa diversas actividades este mes para conmemorar o seu quinto aniversario

O Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (Muncyt) da Coruña programou diversas actividades este mes con motivo do seu quinto aniversario, despois de que un 4 de maio de 2012 os Reis de España inaugurarán estas instalacións. Desde entón, máis de 250.000 persoas visitaron o museo.

Agora, segundo informa, para conmemorar este quinto aniversario, o Museo organizou actividades especiais para todos os públicos que terán lugar durante todo o mes de maio, desde un concerto de violín, un concurso de fotografía e talleres especiais para que os visitantes participen no aniversario.

Ademais, o sábado o Museo estará presente cunha jaima na feira do 'Día da Ciencia na Rúa' que se celebra no Parque de Santa Margarita, desde as 11,00 horas ata as 19,00 horas.

O día 20 continuarán os actos coa inauguración da exposición '25 miradas do Muncyt'. Nesta mostra exporanse as fotos gañadoras e as 25 mellores presentadas ao certame 'A postal do Muncyt', un concurso fotográfico con imaxes do interior da sede.