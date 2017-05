O BNG abre as portas do Parlamento á cidadanía cunhas xornadas o día 13 sobre novas políticas forestais

O BNG abrirá as portas do Parlamento de Galicia o vindeiro sábado 13 de maio á cidadanía cunhas xornadas organizadas co obxectivo de recoller demandas e propostas para conseguir unhas políticas que poñan en valor o monte galego.

A formación nacionalista considerou que a Cámara galega debe "abrirse e implicarse" coa sociedade e, neste sentido, os deputados Luís Bará e Xosé Luís Rivas 'Mini' anunciaron que, ao longo do período lexislativo, celebrarán diversas iniciativas de "portas abertas" sobre temáticas sociais e económicas.

Deste xeito, ambos os parlamentarios presentaron este xoves a primeira destas xornadas que levará a cabo no lexislativo galego baixo o título de 'Por unha nova política para o monte galego' e na que participarán distintos "especialistas" no sector.

En concreto, Bará explicou que os participantes analizarán a situación e as dificultades do monte galego nas súas diversas vertentes. Así, a profesora da área de Economía e Política Agraria da USC Mar Pérez abordará a xestión do monte e o desenvolvemento rural; o profesor do Centro de Formación de Guísamo Xosé Antonio Meixide avanzará en propostas de ordenación; mentres que a exdiputada do Bloque Tereixa Paz incidirá na prevención e na extinción de incendios.

Por outra banda, a xornada acollerá unha mesa redonda de experiencias e boas prácticas, na que distintos relatores integrantes de mancomunidades de montes analizarán, entre outras cuestións, o silvopastereo, a diversificación produtiva ou a experiencia de planta de biomasa na parroquia de Xinzo de Ponteareas.

E é que, segundo denunciou Xosé Luís Rivas, "o medio rural é o gran esquecido e abandonado" na axenda política do goberno a pesar das súas "enormes potencialidades". En concreto, afirmou, "desde o BNG queremos falar do momento e non só no seu aspecto forestal, queremos alternativas ao monocultivo de eucalipto", sinalou.

Ademais, asegurou que o Parlamento debe ser "unha experiencia viva" para debater e buscar propostas reais a temas de actualidade como o abandono do monte ou a eucaliptización. Nesta liña, denunciou que, no últimos oito anos, a superficie do eucalipto aumentou en 12.000 hectáreas ano e foi á conta das terras agrarias.