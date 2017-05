Festival de Cans organiza o día do concurso de videoclips e actividades musicais, literarias e gastronómicas

VIGO, 4 (EUROPA PRESS

Así, a xornada comezará cunha ruta literaria na que Carlos Meixide, autor do libro 'Cans', guiará aos participantes polos puntos da parroquia nos que se desenvolve a historia. Ademais, pola tarde celebrarase a estrea mundial de 'A historia dun satélite', das Also Sisters e o habitual desfile de 'chimpíns'.

Así mesmo, na praza do Concello do Porriño estarán os DJs Héctor e Nico Iglesias, máis coñecidos como Electric Feels; ás 18,00 horas, no bar Liceum celebrarase o primeiro encontro de realizadores de videoclips do Festival de Cans; e, tras o concurso de videoclips, haberá unha actuación do grupo Escoitando Elefantes.

En canto ao concurso, o xurado, formado pola xornalista Marta Gómez, o realizador Judas Diz, a actriz Marta Larralde e o creador audiovisual Manu Viqueira, escollerá entre diferentes clips de música pop, rock, folk, hip-hop, ska e metal de directores como Javi Camino, Fran X. Rodríguez e Soledad Rebollo.

De forma paralela a estes eventos, os cociñeiros Rafa Centeno e Inés Abril, do restaurante vigués con Estrella Michelín Maruja Limón, ofrecerán un 'showcooking' --co patrocinio de Mahou e o apoio de Lasal Cociñas-- no que prepararán unha selección de 'Tapas de Cinema', nas que integrarán gastronomía e cinema.