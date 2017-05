O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, responsabilizou este xoves ao PSOE do acordo entre o Goberno de Mariano Rajoy e o PNV, por "dimitir das súas responsabilidades" e "negarse" a "pactar" os Orzamentos Xerais do Estado (PGE), á vez que esixiu "transparencia" sobre o relativo á cota vasca.

"Paréceme que o lóxico era facer un pacto co PSOE e que os orzamentos sexan do Estado, do conxunto dos españois, e non uns orzamentos dunha parte dos españois cunha parte de España que é Euskadi", reflexionou o mandatario ao ser preguntado respecto diso na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta.

Así pois, acusou ao PSOE de "dimitir das súas responsabilidades como gran partido" e de "instalarse en que non haxa orzamento".

"E nós non podiamos esperar a que os temas dos avais e das primarias clarificásense, tivemos que seguir avanzando coas vimbias que temos", profundou o dirixente autonómico, non sen insistir en que preferiría "pactar co PSOE" que con "un partido que só representa a unha parte de España".

