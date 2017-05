O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, responsabilizou este xoves ao PSOE do acordo entre o Goberno de Mariano Rajoy e o PNV, por "dimitir das súas responsabilidades" e "negarse" a "pactar" os Orzamentos Xerais do Estado (PGE), á vez que esixiu "transparencia" no relativo á cota vasca.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Pren | Fonte: Europa Press

"Paréceme que o lóxico era facer un pacto co PSOE e que os orzamentos sexan do Estado, do conxunto dos españois, e non uns orzamentos dunha parte dos españois cunha parte de España que é Euskadi", reflexionou o mandatario ao ser preguntado respecto diso na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta.

Así pois, acusou ao PSOE de "dimitir das súas responsabilidades como gran partido" e de "instalarse en que non haxa orzamento".

"Non podiamos esperar a que os temas dos avais e das primarias clarificásense, tivemos que seguir avanzando cos vimbios que temos", profundou, non sen insistir en que preferiría "pactar co PSOE" que con "un partido que só representa a unha parte de España".

E é que, ao seu xuízo, é importante que se aproben as contas e póñanse en marcha os investimentos. No caso concreto de Galicia, remarcou que "é fundamental", tendo en conta que está en xogo a finalización do AVE para o último trimestre de 2019.

COTA VASCA

En canto ao acordo polo que Euskadi recuperará 1.400 millóns de euros dos case 1.600 que reclamaba polo litixio sobre a cota entre os anos 2007 e 2017, o que Feijóo reclamou "ter información" sobre como funciona un sistema "protexido constitucional e estatutariamente".

"É lóxico", esgrimiu, baseándose en que a rebaixa da cota vasca en máis de 500 millóns de euros suporá que País Vasco achegue menos fondos á caixa común. "Creo que necesita unha clarificación", reiterou, interesado por saber se a rebaixa adicional correspóndese coas competencias asumidas.

Máis centrado no efecto dese acordo de face á reforma do sistema de financiamento autonómico, deu por feito que non suporá recortes nas contías consignadas inicialmente no PGE para Galicia. "Non teño ningunha preocupación nin ningunha alerta en relación a unha diminución dos investimentos", sostivo.

É máis, lembrou que as previsións de chegada da alta velocidade ferroviaria a Galicia mantéñense para o ano 2019, mentres que a denominada 'e vasca' non estará culminada ata 2021, dous anos máis tarde.

TARIFA ELÉCTRICA

No que incumbe á tarifa eléctrica para empresas, o presidente galego desmentiu que sexa propia para Euskadi e explicou que é "igual para toda España" aínda que "haxa máis empresas vascas" acollidas.

Como contrapunto, indicou que hai empresas galegas, como Alcoa, con vantaxes tarifarias por tratarse de grandes consumidoras, aínda que non é algo exclusivo para a nosa comunidade; e citou tamén a subestación que permitirá á planta de PSA reducir custos eléctricos. "E ouzo críticas a iso fóra de Galicia", finalizou.