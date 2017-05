Os gañadores composteláns dos premios Best in Class 2016 reciben a súa placa acreditativa do recoñecemento nacional

O comisionado dos Premios BIC (Best in Class), Carlos Giménez trasladouse este xoves ata Santiago para facer entrega na xerencia sanitaria compostelá do tres placas de recoñecemento aos gañadores na área destes galardóns.

Premios Best in Class Santiago | Fonte: Europa Press

Segundo destacou durante o acto, Santiago é a xerencia que alcanzou máis distincións nesta edición nacional, na que competiron 90 centros que presentaron 800 candidaturas nas diferentes categorías.

A calidade asistencial, a innovación e a atención ao enfermo dos traballadores da xerencia de Xestión Integrada de Santiago foi recoñecida a través destes galardóns, que buscan "promocionar a calidade asistencial nos hospitais e centros de saúde".

En concreto, o Centro de Saúde da Estrada, a Unidade de Neonatoloxía e o Proceso Asistencial Integrado de Artrite Reumatoide que desenvolve o Servizo de Reumatoloxía da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago foron recoñecidos como os mellores de España.

Por outra banda, os servizos de Neuroloxía, Patoloxía Dixestiva e Reumatoloxía foron distinguidos por estar entre os 5 mellores do territorio nacional.

O traballo desenvolvido polos profesionais da xerencia de Xestión Integrada de Santiago conta cunha "longa tradición de recoñecementos" nestes premios, lembrou a Xunta, con servizos distinguidos como os mellores de España en diversas ocasións, como Dixestivo, Cardioloxía, Neonatoloxía e Neuroloxía. Os Centros de Saúde da Estrada e Padrón tamén foron seleccionados e designados como mellores no campo nacional en anteriores edicións.

Tamén a investigación e innovación desenvolvida polos profesionais da sanidade pública compostelá foron distinguidos en pasadas edicións como os mellores de todo o Sistema Nacional de Saúde en competencia directa con centros sanitarios como o Hospital Gregorio Marañón, La Fe de Valencia ou o H.U. Clínico San Carlos de Madrid.