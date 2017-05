A Mesa do Camiño fixa 2021 como tope para concluírse a mellora das rutas na provincia de Pontevedra

A Mesa do Camiño da provincia de Pontevedra --integrada por Deputación provincial, Xunta de Galicia e os concellos polos que discorren as rutas xacobeas-- fixou o Ano Xacobeo 2021 como prazo límite para a mellora definitiva das rutas en materia de accesibilidade, seguridade e promoción.

Mesa do Camiño en Pontevedra. | Fonte: Europa Press

Ademais, na reunión celebrada este xoves aprobouse o novo regulamento e avanzou no seu obxectivo de ser o órgano operativo de coordinación e colaboración dos axentes institucionais e sociais con competencias e accións nos Camiños a Santiago.

Co novo regulamento, ademais do Camiño Portugués e a Vía da Prata, incorpóranse o Camiño Portugués pola Costa e o Camiño do Inverno, de maneira que na Mesa xa están integradas todas as rutas recoñecidas na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia.

Na reunión da Mesa, que preside a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, e á que asistiron a directora de Turismo da Xunta, Nava Castro, así como os alcaldes e representantes municipais, trasladouse un informe da Xunta coas medidas levadas a cabo nos diferentes Camiños que percorren a provincia.

OCUPACIÓN HOTELEIRA NA PONTE

Por outra banda, nunha comparecencia de prensa Carmela Silva deu a coñecer este xoves os "excelentes" resultados de ocupación hoteleira rexistrados na provincia de Pontevedra durante a pasada ponte do primeiro de maio, "un dos mellores dos últimos anos", segun valorou, que superan ata en 15 puntos os rexistrados nas mesmas datas do pasado ano.

Así, Silva informou de que a ocupación media provincial nos establecementos hoteleiros foi do 77,15%, dous puntos por encima das estimacións realizadas por Turismo Rías Baixas, e do 56% nos establecementos de turismo rural, seis puntos máis que o previsto pola institución, polo que mostrou a súa satisfacción por "seguir sendo un destino que crece".

A comarca de Pontevedra superou o 90% de ocupación hoteleiro; Vigo o 85%; do mesmo xeito que o Deza e Tabeirós-Terra de Montes, que rozaron esa porcentaxe; O Morrazo, o 83%; e Caldas, o 80%. Pola súa banda, a comarca do Baixo Miño chegou ao 71% de ocupación; O Salnés, ao 70%; e as comarcas do Condado e A Paradanta superaron o 53%.

No caso dos establecementos de turismo rural, a presidenta da Deputación provincial manifestou a súa satisfacción por conseguir unha ocupación do 56% na provincia, seis puntos máis que o previsto por Turismo Rías Baixas. Esta porcentaxe superouse na comarca de Pontevedra nun 73%. Pola súa banda, a comarca de Caldas conseguiu o 56% e O Salnés o 41%.