A Xunta destina máis de 180.000 euros na reparación e mellora da estación de autobuses de Noia (A Coruña)

A Consellería de Infraestruturas, a través da Dirección Xeral de Mobilidade, publica este xoves no Diario Oficial de Galicia (DOG) a licitación das obras de reparación e mellora da estación de autobuses de Noia (A Coruña), cun investimento de máis de 180.000 euros.

Este proxecto, cun prazo de execución de seis meses, está enmarcado nun contrato que inclúe actuacións noutras dúas estacións, concretamente en Sanxenxo e Cambados, cun orzamento de máis de 276.000 euros. As empresas interesadas na execución destas obras poderán presentar as súas ofertas ata o próximo 30 de maio.

As obras teñen como finalidade a mellora das cubertas, o acondicionamento de fachadas e as reparacións de distintos elementos que afectan tanto o edificio como ao resto da estación.

O proxecto contempla actuacións de mellora na cuberta da dársena, na que se realizará a retirada completa das baixantes danadas e da chapa metálica para a posterior instalación de correas metálicas novas, da cuberta íntegra con chapa de aceiro e de todo o canlón e baixantes. Na cuberta do edificio executaranse accións para fixar os finais parcialmente soltos.

Os traballos tamén se centrarán no pintado das paredes da cafetaría, actualmente con signos de humidade, así como a parte inferior dos alicerces da cuberta da dársena. Tamén se aplicará un tratamento de eliminación de pintadas nas zonas do muro e da fachada.

Do mesmo xeito, repararanse as fisuras e fochancas no patio de manobras, coa repavimentación das zonas afectadas. Ademais, colocaranse novos bordos naqueles puntos nos que as diferenzas de altura entre dársenas e plataformas fan que o bordo actual non alcance a baldosa; e reporanse as baldosas rotas.