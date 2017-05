O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, expresou este xoves a súa "intranquilidade" ante a situación política que atravesa Venezuela, que coñece tamén a través de "compatriotas" que residen alí, e censurou que partise en España que "non estean a condenar o intento de golpe de estado que se está expoñendo".

Alberto Núñez Feijóo na rolda de prensa do Consello da Xunta | Fonte: Europa Press

Preguntado respecto diso ao termo da reunión semanal co seu goberno, Feijóo incidiu en que "o Parlamento non se pode substituír por nada" e que na república bolivariana non se require "un novo proceso constituínte", senón "eleccións democráticas".

E é que, como dixo, galegos que viven en Venezuela están "a mandar un SOS de forma constante" debido á "tensión" que se vive alén do océano, motivo polo cal a súa "preocupación" aumenta cada día que pasa.

"A todos os galegos débenos preocupar a situación de Venezuela como país e polos galegos que viven alí", sentenciou o máximo mandatario autonómico.