A Catedral de Santiago inicia en maio as súas misas diarias en inglés

A Catedral de Santiago inicia este mes de maio o seu servizo de misas diarias en lingua inglesa, que se estenderá durante todo o verán, segundo informouse este xoves desde a basílica compostelá.

Catedral de Santiago de Compostela, desde a Praza dá Quintana | Fonte: Europa Press

En concreto, as misas celebraranse ás 10,00 horas de luns a sábado e terán lugar na Capela do Pilar, á dereita do altar maior.

Do mesmo xeito, durante este período haberá tamén un servizo de confesión en inglés para as persoas falantes desta lingua, que se celebrará despois de cada misa.