Patricio Sánchez, subdirector do Foro Económico de Galicia, indicou este xoves que os datos do paro do mes de abril confirman unha "senda positiva" na evolución do mercado laboral galego.

Rg Vos Almorzos Do Gxd 04 05 17 | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista na Radio Galega, o subdirector do Foro afirmou que a realidade "está a ser máis optimista" e que "se nota" o crecemento do PIB galego cos últimos dous anos. A institución establece para este ano un crecemento dun 2,5 ou 2,8% para Galicia.

Sánchez tamén quixo deixar claro que o mercado xa non será o mesmo que antes da crise, xa que "maneira de entrar nel cambiou". Así e todo, "todos os estudos cifran para este 2017" que Galicia se situará "a niveis de antes do inicio da crise. "É dicir, tardamos máis dunha década en recuperar", apostilou.

Patricio Sánchez subliñou que, na actualidade, "os motores da economía galega son os servizos e a industria manufacturera", que apostou por reforzar con "tecnoloxía e innovación".

Sobre a internacionalización, sinalou que Galicia "está a medio camiño porque se poden facer máis cousas en mercados emerxentes, pero moitas das empresas non teñen tamaño e non compiten a nivel mundial".

A tenor do acordo do Goberno co PNV para aprobar os orzamentos, dixo que hai que estar "vixiante" ante os compromisos establecidos con Galicia en tema de infraestruturas e a nivel enerxético.