Arrinca a segunda edición do programa AceleraTIC para a transformación dixital das pemes galegas

O Programa formativo AceleraTIC+ de Amtega para a transformación dixital das pemes comezou este xoves para 25 pequenas e medianas empresas e micropymes de diversos sectores como turismo, construción, saúde, educación, enerxía, industria química, actividades administrativas ou pequeno comercio.

Segundo informou a Xunta, a demanda de solicitudes para participar no Programa AceleraTIC+ triplicou as prazas ofertadas, o que da conta do interese das pemes galegas en recibir este tipo formación especializada en materia de transformación dixital.

AceleraTIC+ é a continuación do AceleraTIC, celebrado en 2016 tamén en colaboración coa IESIDE-Escola de Negocios Afundación, para contribuír á creación dun perfil directivo que manexe o dixital desde un punto de vista estratéxico, é dicir, "que adquira as habilidades necesarias para entender o valor que achegan as tecnoloxías ao negocio e impulse os cambios necesarios na empresa para unha verdadeira transformación dixital".

O programa estrutúrase en seis sesións formativas, de sete horas de duración cada unha, centradas en diferentes aspectos da transformación dixital e que se impartirán na sala 1 da Biblioteca e Arquivo de Galicia, na Cidade da Cultura.