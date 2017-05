Representantes dos sindicatos Cesm-O'Mega, CIG, TSP, CSIF, Satse, CC.OO. e UXT explicaron este xoves que o "presidencialismo" foi a principal motivación que provocou a destitución da portavoz de Prosagal, Carolina Iñarrea, da presidencia da Xunta de Persoal do Complexo Hospitario de Pontevedra (CHOP), polo que avogan por superalo.

Así o manifestou nunha rolda de prensa conxunta celebrada no salón de actos do Hospital provincial de Pontevedra, Carmen Revenga, a nova presidenta neste mandato do órgano encargado de representar aos traballadores dos hospitais de Pontevedra.

Respecto diso, afirmou que a anterior presidenta outorgábase a representatividade "sen contar co pleno", chegando mesmo a presentar recursos de alzada "sen informar os delegados da Xunta de Persoal", segundo abundou.

Ademais, estes sindicatos indican que Carolina Iñarrea só representaba "a unha parte dos traballadores", cando só conta con nove delegados dos 18 que compoñen a Xunta de Persoal. Tamén sinalan que a presidenta cesada mantiña unha "actitude ditatorial", con afirmacións "sempre interesadas" sobre unha falta de transparencia no funcionamento sindical que sinalan que non son certas.

Por último sinalan que son "moi graves" as acusacións "constantes e indiscriminadas" por parte de Carolina Iñarrea ao resto de compañeiros da Xunta de Persoal.

VÍA XUDICIAL

Neste sentido, o sindicato Traballadores da Sanidade Pública (TSP), que lidera Cándido Sartier, anunciou que queren acudir á vía xudicial para presentar unha demanda contra a expresidenta por realizar difamacións.

O resto de centrais sindicais (Cesm-O'Mega, CIG, Comisións Obreiras, Satse, UXT e CSIF) non teñen previsto emprender accións xudiciais polas declaracións de Iñarrea nas que estes sindicalistas eran cualificados como "mafia", a pesar de que consideran que estas expresións son delituosas.

Estes sindicatos entenden que a Xunta de Persoal será operativa co sistema rotatorio cada catro meses na presidencia e na secretaría deste órgano porque se trata dunha fórmula empregada noutros mandatos sen que se rexistrasen incidencias.