En Marea subliñou que os datos do paro do pasado mes de abril evidencian que Galicia segue "a tendencia contraria" ao conxunto estatal en materia de desemprego, todo iso, a pesar de que Galicia continúa rexistrando un "descenso de poboación".

Así se pronunciou a forza rupturista nun comunicado no que valoran os datos publicados polo Ministerio de Emprego e Seguridade Social, que sinalan que o número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) baixou en abril en Galicia en 5.427 desempregados respecto ao mes anterior (-2,58%).

En comparación con hai un ano, a Comunidade galega conta con 23.524 desempregados menos (-10,31%), o que sitúa o total en 204.629 desempregados. No conxunto estatal, o desemprego reduciuse en abril en 129.281 persoas respecto de marzo (-3,5%), de modo que rexistrou o seu maior descenso mensual en calquera mes dentro da serie histórica.

Para a deputada de En Marea nas Cortes Yolanda Díaz, os datos do paro referidas a Galicia son "moi negativos" , xa que reflicten que "baixa" tanto a poboación ocupada como a poboación activa, mentres que aumentan "os fogares nos que non entra ningún tipo de renda".

"Os datos do paro en Galicia están a converxer porque mentres no resto do Estado o paro descende, en Galicia está a aumentar", denunciou o deputado de En Marea no Parlamento galego Manuel Lago, que cualificou de "situación catastrófica para o país" que o descenso de poboación non repercuta na caída do desemprego.

Isto último representa, para Lago, que "a destrución de emprego é maior do que recollen as estatísticas". Ademais, Yolanda Díaz puxo o foco no "impacto de xénero" dos últimos datos do paro dado que apuntan unha baixada no número de mulleres que traballan.

"Dicímoslle ao PP que rectifique nas súas políticas, que deixe de destruír o escaso emprego que temos e que non nos digan aos traballadores e traballadoras deste país que podemos ter futuro", manifestou a deputada.