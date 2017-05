Magma de Cabreiroá recibe o premio internacional en innovación 'Best Packaging Solution' pola súa botella opaca

Magma de Cabreiroá foi o único participante español galardoado nos Innobev Awards, nos que recibiu de mans de Zenith Global o galardón 'Best Solution Packaging' por "lograr a mellor solución de envasado ás necesidades intrínsecas do seu produto, tanto en utilidade como en estética".

Así o destacou Hijos de Rivera nun comunicado, no que sinala que Magma de Cabreiroá recibiu en Frankfurt o premio internacional en innovación 'Best Packaging Solution' pola súa botella opaca de aluminio de 50 centilitros, "desenvolvida para protexer o produto e transmitir a súa imaxe Premium".

O Congreso Mundial de Bebidas, InnoBev, celebrado o 25 e 26 de abril en Frankfurt, contou cuns 100 participantes chegados de 25 países de todo o mundo, que se postularon nalgunha das 18 categorías deste certame que valoraron nos candidatos variables como a creatividade, a innovación, a mercadotecnia ou as mellores prácticas ambientais.

Hijos de Rivera destaca que "as peculiares características de Magma convértena nun produto Premium e moi delicado, cuxas propiedades organolépticas fana especialmente adecuada para maridar con comidas especiais".

Por iso, destacou que Cabreiroá optou no seu envasado por unha botella opaca de aluminio, "que mantén intactas as propiedades do produto para que este poida chegar ao consumidor no estado en que foi extraída do manancial", ademais de "resolver a necesidade de estar presentes en restaurantes de alta gastronomía, unha necesidade que na que ninguén antes reparara", segundo explicou.