O PSOE da provincia de Pontevedra escollerá o 28 de maio os seus delegados para o Congreso Federal

A executiva do PSOE da provincia de Pontevedra fixou o 28 de maio como data para a celebración do seu congreso provincial, do que sairán elixidos os delegados que representarán aos socialistas pontevedreses no Congreso Federal que terá lugar o próximo mes de xuño.

A través dun comunicado emitido este xoves, o PSOE de Pontevedra informou de que a finais de maio escollerá os 16 delegados que acudirán a Madrid en nome dos socialistas da provincia.

No congreso provincial do día 28 están chamados a participar os 226 delegados elixidos as asembleas locais. Ademais, no encontro dos socialistas pontevedreses tamén se aprobarán as emendas ao relatorio marco "que tamén se negociará en Madrid".

Así as cousas, tras a celebración das primarias do PSOE previstas para o 21 de maio, as asembleas locais deberán escoller entre o día 24 e 26 os seus representantes para a cita provincial, para a cal "se mantén o baremo establecido no último congreso".