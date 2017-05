Consello.- A Xunta elaborará unha lei para rehabilitar e dinamizar centros históricos que permitirá expropiar propiedade

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, deu conta este xoves de que "a metade" do seu goberno está a traballar na elaboración da primeira lei galega de rehabilitación, unha normativa orientada á rexeneración e a dinamización do territorio que permitirá que se expropien edificios abandonados.

Consello dá Xunta | Fonte: Europa Press

Como detallou na rolda de prensa posterior á reunión semanal do seu gabinete, as expropiacións poderían efectuarse para acometer a rehabilitación de inmobles, de modo que non se free o proceso de "rexeneración" previsto.

Outra "novidade" do texto é o desenvolvemento de normas de aplicación directa por parte da Xunta para actuar en núcleos históricos, cando non exista un plan especial do propio municipio, e a súa finalidade é "axilizar" as reformas en cuestións secundarias ou de accesibilidade.

En paralelo, Feijóo concretou que entre os obxectivos da lei está mellorar a "coordinación" entre administracións, garantir cualificación técnica nas intervencións, suprimir trabas burocráticas para levar a cabo unha rehabilitación e xerar actividade económica e emprego.

Co obxectivo en mente de "impulsar a recuperación" dos núcleos degradados, para que se convertan en "focos de dinamización económica e social", deu conta de que a lei diferenciará a rehabilitación de edificios --incluíndo a urbanización dos espazos públicos-- e a rexeneración urbana, que podería incluír mesmo novas construcións.

AXUDA FINANCEIRA

O marco normativo ao que aspira Feijóo non só busca superar a "barreira administrativa", senón tamén "a financeira". Así, incluirá axudas directas e tamén incentivos indirectos, como desgravacións fiscais, para quen invista en rehabilitar inmobles. "Estamos dispostos a axudar", prometeu.

E é que o seu obxectivo non é só mellorar os centros históricos e as vivendas, senón tamén conseguir que sexan zonas interesantes para vivir e para levar a cabo actividades económicas. "Non é só arranxar casas, porque os que se vaian a vivir a elas acabarán abandonándoas se non teñen servizos", razoou.

En todo este "conglomerado legal", como el mesmo definiuno, están a traballar as consellerías de Infraestruturas e Vivenda, Cultura, Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e Economía, así como a Secretaría Xeral de Turismo.

CONVENIO DE VIVENDA

Sen saír do ámbito da vivenda, o mandatario galego informou da firma dun convenio co Ministerio de Fomento para dedicar 16 millóns de euros a axudas ao aluguer e á rehabilitación de vivendas. Afectará, segundo os seus cálculos, a uns 4.500 titulares de vivenda social.

No que incumbe ao programa de fomento da renovación urbana, en Galicia desenvólvese a través de áreas de rehabilitación integral, polo que será necesario asinar "acordos específicos" con cada concello implicado. Con todo, as axudas ao aluguer e á rehabilitación convocaraas "directamente" a Xunta.