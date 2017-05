O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sostivo que a baixada do paro coñecida leste mesmo xoves acredita que o "ambicioso" obxectivo de situar a taxa no 10 por cento a finais de lexislatura é "posible" se en España "non se xoga con temas económicos e sociais".

Así o dixo ao ser preguntado na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta acerca dos datos publicados polo Ministerio de Emprego, que reflicten unha redución do 2,58 por cento no número de desempregados con respecto ao mes anterior.

Pola súa banda, Feijóo utilizou o dato interanual, que mostra un descenso do 10,31 por cento sobre o mesmo mes do pasado ano, e destacou que "son xa tres anos e medio baixando mes a mes".

"Somos a quinta comunidade con maior baixada (en termos absolutos interanuais)", proclamou, para salientar tamén "a maior baixada da serie histórica desde 1996". De igual modo, celebrou que as afiliacións á Seguridade Social rexistran "o maior aumento" nunha década.

"Estamos a mellorar", agregou o presidente autonómico, sen deixar de aplaudir a "tendencia de diminución continuada". Ao mesmo tempo, considerou "excepcionais" os datos de España.