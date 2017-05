Un traballo de dúas investigadoras da USC, distinguido como artigo relevante para a docencia en Estados Unidos

Un artigo científico das investigadoras da Universidade de Santiago (USC) Sabela F. Monteira e María Pilar Jiménez Aleixandre foi escollido como un dos catro máis relevantes para o profesorado de entre os publicados nas revistas de didáctica de ciencias en Estados Unidos en 2016.

Investigadoras USC | Fonte: Europa Press

En concreto, trátase dun traballo pioneiro sobre como o alumnado de infantil pode xerar e utilizar probas empíricas para comprobar ou revisar ideas científicas.

No contexto dun proxecto de cinco meses nunha clase de terceiro curso de infantil sobre os caracois, o artigo examina a participación de nenos de 5 e 6 anos na práctica científica de usar probas para sustentar conclusións.

Xunto coa experimentación, na aula traballouse de maneira complementaria coa observación cun propósito, caracterizada por ter un obxectivo definido e á que as investigadoras lle ven "potencial" como fonte de probas no ensino das ciencias en educación infantil e primaria.

A distinción do artigo 'The practice of using evidence in Kindergarten: The role of purposeful observation', publicado no Journal of Research in Science Teaching, tivo lugar no marco do congreso de NARST (National Association of Research in Science Teaching). Precisamente, o comité de publicacións desta asociación, conxuntamente coa de profesorado de ciencias NSTA (National Science Teachers Association), foron os encargados de facer a selección dos artigos.