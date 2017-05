O xornalista Xosé Hermida, gañador do XIII Premio José Couso de Liberdade de Prensa, asegurou que "Galicia non é un sitio demasiado fácil para desenvolver o labor xornalístico e o poder en Galicia non está demasiado adoitado ser fiscalizado, onde as presións existen".

Xosé Hermida, premio José Couso | Fonte: Europa Press

Ademais, con motivo da entrega do galardón en Ferrol, asegurou que "durante moitos anos houbo demasiada convivencia e compadreo entre o poder e a prensa", o que lle levou a afirmar que "non é un lugar fácil, porque o poder en xeral en Galicia non está adoitado ser fiscalizado, labor principal da prensa".

Estas manifestacións realizounas Xosé Hermida no salón de recepcións do Concello de Ferrol, cidade á que acudiu o delegado do xornal 'El País' en Brasil para recoller o premio que o acredita como gañador neste ano 2017 do Premio José Couso.

Hermida asinou no libro de ouro do Concello ante o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC), e unha representación de concelleiras dos grupos municipais do PP, PSOE e BNG, e en presenza tamén do decano do Colexio de Xornalistas de Galicia, Francisco González Sarria, e a presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz, organizadores deste premio.

Así mesmo, o premiado remarcou, nunha comparecencia ante os medios de comunicación, que o dez anos que estivo na delegación en Galicia do xornal do grupo Prisa "foron os mellores anos" da súa "vida profesional", con "uns compañeiros excelentes e que foron moi apaixonantes, con moitos cambios políticos", segundo valorou.

MEDIOS PÚBLICOS

O xornalista natural de Boiro (A Coruña) asegurou que desde o seu punto de vista "en Galicia hai xornalistas excelentes, a calidade dos medios é moi boa, pero esta relación estraña entre os medios e o poder supón moitas veces unha carencia na información e o dereito que ten a sociedade a estar ben informada".

Neste sentido, manifestou tamén que cando comezou a exercer esta profesión "había máis liberdade, e as cousas foron a peor", refiriendose ao seu paso pola Radio Galega. "Coa chegada do Goberno tripartito tiñamos unha gran presión, e eu tiven que deixar a radio porque non me sentía a gusto", sostivo.

Así mesmo, engadiu que "os medios públicos, non só en Galicia, senón que en España, é unha especie de materia pendente e que non é propia dun país democrático, onde os medios públicos non poden ser os medios do Goberno". Tamén Hermida trasladou que na actualidade pensa que "é máis difícil traballar nun medio público que nun privado, en liñas xerais, e con excepcións".

FELICITACIÓNS

Pola súa banda, o alcalde de Ferrol quixo "felicitar a Xosé" e reivindicou que "se faga unha investigación, unha reparación e xustiza para un compañeiro", en alusión á figura do cámara ferrolán abatido cando se atopaba cubrindo a guerra de Iraq no Hotel Palestina, de Bagdad.

O rexedor, ademais, incidiu en que "a liberdade de prensa ten moito que ver coa pluralidade dos medios". "Un déficit que padecedes os profesionais do xornalismo e tamén nós como representantes públicos", aseverou.

Ao tempo, reclamou que "os medios de comunicación cumpran o seu papel de cuarto poder crítico e que non se convertan unicamente en simples empresas que queren beneficios".

O decano do Colexio de Xornalistas de Galicia, polo seu lado, tamén felicitou ao gañador e "o labor dun xornalista galego que desenvolveu practicamente todo o seu labor na comunidade autónoma, e a profesionalidade coa que a desenvolveu". Ademais, destacou que esta foi a edición na que "máis participación rexistrou e máis unanimidade conseguiu á hora de elixir a un premiado".

Por último, a presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Julia Díaz, asegurou que "aínda" seguen "esperando e tendo esperanza de que un día se faga xustiza co tema de Couso".