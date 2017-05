Santiago de Compostela e Vigo súmanse á campaña internacional de visibilización da Enfermidade de Huntington

As cidades de Santiago de Compostela e Vigo sumaranse o venres e sábado á campaña da Asociación Corea de Huntington Española para visibilizar e apoiar aos afectados por esta doenza, iluminando emblemáticos edificios de cor azul e púrpura.

En concreto, a fonte Jenaro de la Fuente de Vigo iluminarase desta cor na noite do venres, mentres que na noite do sábado farao a fachada do Concello de Santiago.

Ademais, a Universidade de Santiago de Compostela apoiará a iniciativa cunha pancarta que se instalará no Colexio Fonseca o venres, 5 de Maio, e que permanecerá durante todo o mes.

O acto enmárcase dentro da campaña internacional #LightItUp4HD iniciada en Canadá, e pola cal durante o mes de maio iluminaranse lugares como a C.N. Tower de Toronto, as cataratas do Niágara ou o Concello de Melbourne en Australia, todo iso dentro das actividades de concienciación e visibilización sobre a enfermidade de Huntington.