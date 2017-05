O director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal, negou a existencia de axendas pechadas na sanidade pública galega, ante as preguntas do deputado do PSdeG Julio Torrado na comisión do ramo do Parlamento galego.

Torrado denunciou que os cidadáns teñan que escoitar en moitas ocasións "o 'xa lle chamaremos", ante o que reclamou "máis persoal e máis planificación". "Porque dá a sensación de que o sistema é ineficaz e fan falta menos caneos e máis persoal", incidiu.

Pola súa banda, o responsable de Asistencia Sanitaria afirmou rotundo que non existen axendas pechadas no sentido ao que facía referencia o parlamentario socialista.

"Entendo que non se refire a cando se pechan por vacacións ou por calquera outra actividade prevista dun facultativo que ten que ir a un congreso... Entendo que fai referencia a unha cita normal e que lle din xa lle chamaremos", expuxo o alto cargo.

A este respecto, asegurou que non existe ese tipo de axendas, subliñou que o diría "con maiúsculas" se puidese e agregou que existen varios tipos de cita.

Unha delas é a directa ao usuario, con data, hora e axenda concreta; e outra en "axenda dinámica", que "se iniciou en 2008" e cuxo funcionamento está regulado desde 2010 a través dunha instrución.

ASOCIACIÓN DE CHANTADA

Por outra banda, a cuestións da deputada de En Marea Paula Vázquez na mesma comisión, Jorge Aboal indicou que a unha asociación de alcohólicos rehabilitados de Chantada (Lugo) foille denegada unha subvención porque "non alcanzou a puntuación mínima" de 30 puntos. Este mínimo era o que establecía un dos puntos da base das axudas, concedidas en réxime de concorrencia competitiva.

Na réplica, ante os requirimentos da parlamentaria de En Marea, Aboal explicou que foron "incidencias formais documentais", como a non actualización de datos, os que motivaron que esta asociación non lograse os 30 puntos mínimos e quedase sen a subvención.

Con todo, o director xeral destacou que non pon "en dúbida" a profesionalidade e "o bo facer" deste colectivo, "nin moito menos".