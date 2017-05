O presidente da Xunta e do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, censurou este xoves que "determinados partidos" pretendan trasladar á sociedade que "todos" os políticos "son iguais".

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Pren | Fonte: Europa Press

Díxoo ao ser preguntado ao termo da reunión semanal co seu goberno sobre a relación entre o partido que dirixe e certas empresas, coincidindo coa petición do BNG (que por agora só secunda En Marea) de que unha comisión parlamentaria investigue as concesións e os contratos da Xunta co grupo Villar Mir, cuxo propietario está imputado na operación Lezo.

"Se determinados partidos queren falar dunha empresa e tentar dicir que todos son iguais, xa a digo que non, que non somos todos iguais", resolveu Feijóo.