Galicia, cuarta Comunidade en consumo de alimentos por persoa ao ano con 670,5 quilos

Galicia é a cuarta Comunidade Autónoma en consumo medio de alimentos por persoa ao ano con 670,5 quilos, segundo datos do 'Informe do consumo de alimentación en España 2016', do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

O consumo medio en España é de 662,6 quilogramos, e por encima sitúanse Asturias (709 kg), Canarias (706,8 kg); Castela e León (672,3 kg); Galicia (670,5 kg) e Aragón (666,4 kg).

Pola contra, as que menos consomen e que se sitúan por baixo da media nacional son A Rioxa (545,7 kg), Comunidade de Madrid (560,4 kg), Cantabria (588,6 kg) e Andalucía (612 kg).

Con todo, por evolución no gasto, que de media en España por persoa é de 1.528,4 euros, destacan Asturias (1.678,9 euros), País Vasco (1.660,3 euros) e Cataluña (1.622,9).

Pola súa banda, Andalucía (1.295,1 euros), Estremadura (1.304,4 euros), Rexión de Murcia (1.334,2 euros) e Castela-A Mancha (1.340,2 euros) son as de menor gasto per cápita.

En total, os fogares españois reduciron un 6 por cento o desperdicio alimentario, xa que diminuíron en 80,1 millóns de toneladas os alimentos que se tiran ao lixo á vez que incrementaron o seu gasto en alimentación.

AO LIXO

O informe recolle información sobre o consumo de alimentación en España entre outubro de 2015 e setembro de 2016 e destaca que, a pesar da redución do desperdicio, séguese tirando ao lixo cada semana 24 millóns de quilos de alimentos ou ben 1.245,9 millóns de quilos de alimentos "en condicións de ser consumidos".

O estudo, do Panel de cuantificación do desperdicio alimentario nos fogares, no marco da estratexia 'Máis alimento, menos desperdicio', do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, apunta tamén que aumentou a concienciación das familias sobre esta cuestión, xa que reduciron un 6 por cento (80,1 millóns de quilos) os alimentos que acabaron no lixo.

En total, os fogares tiraron ao lixo 1.245,9 millóns de quilos de alimentos en condicións de ser consumidos, o que supón o 4,3 por cento do total da alimentación comprada polos fogares españois.

O estudo analiza os factores de máis influencia na dimensión do consumo e na súa evolución e analiza os alimentos que se comen dentro do fogar, as bebidas que se consomen fóra de casa e o desperdicio alimentario dos fogares. Ademais, no segundo semestre de 2016 iniciouse un estudo para coñecer a demanda total de bebidas quentes, outros alimentos e snacks no sector extradoméstico, desde o punto de vista do consumidor final residente na Península e Baleares, de modo que inclúe datos sociodemográficos sobre este consumo.

Doutra banda, o estudo apunta que os alimentos que máis se tiran ao lixo, co 85,6 por cento son os alimentos sen procesar, que se desperdiciaron polos fogares tal cal os compraron. Entre estes destacan as froitas, as verduras e hortalizas e o pan, como os máis refugados. Todas estas categorías, excepto as froitas, reduciron a cantidade tirada ao lixo.

Así mesmo, o 14,4 por cento do total de alimentos tirados ao lixo procede das receitas cociñadas polo propio fogar e tiradas directamente do prato ou da neveira. Neste grupo destacan os pratos a base de legumes, os pratos con base de carne e as sopas, cremas ou purés.

Neste caso, tamén diminuíu o desperdicio alimentario excepto os pratos con base de verdura e os que levan por base a carne. O informe reflicte que a excepción dos pratos de verdura e pratos de carne, redúcese á metade a cantidade de receitas tiradas ao lixo.

Doutra banda, o informe subliñou que o gasto total dos fogares españois subiu ata os 67.096,5 millóns de euros, é dicir, un incremento do 0,1 por cento.

Por categorías destaca a importancia de produtos frescos, que supoñen o 41 por cento do volume total consumido e o 44 por cento do orzamento total destinado á alimentación.

Por produtos, o informe indica o aumento do consumo de alimentos como pratos preparados (+4,2%); as patacas (+1,2%); a pastelería, pastelaría cereais e produtos do Nadal (+0,6%); froitos secos (+0,3%), mentres que os legumes mantivéronse estables.

Con todo, diminuíu o consumo doutros alimentos como aceite, leite, derivados lácteos, a carne, peixe, froitas frescas, hortalizas frescas, froitas e verduras transformadas, pan, pasta e ovos.

Respecto das bebidas, os datos reflicten tamén un incremento no consumo de viños tranquilos con Denominación de Orixe Protexida (DOP), viños espumosos incluído o cava e gasificados con DOP, os viños con Indicación Xeográfica Protexida (IGP), auga envasada, bebidas refrescantes e cervexas e un descenso no caso dos viños sen DOP ou IGP, as bebidas refrescantes, os zumes e néctares e as bebidas espirituosas.

Na actualidade, o supermercado é a canle que prefiren os consumidores á hora de facer as súas compras, co 45,1 por cento do total, aínda que os fogares prefiren acudir aos comercios especializados para adquirir os produtos frescos.

O informe reflicte tamén que se mantén a tendencia do ano pasado nos factores que deciden a elección dos establecementos por parte d os consumidores. En concreto, á hora de consumir, os fogares teñen en conta a calidade, a proximidade e os bos prezos á parte das ofertas.

Respecto da compra de alimentación por Internet, o estudo reflicte que se sitúa en 1,1 por cento das compras totais de alimentación para o fogar polo que sinala que é unha canle "con alto potencial" de desenvolvemento, tendo en conta ademais a súa baixa participación dentro dos produtos frescos.

INFLUENCIA DA CRISE

A saída da crise observouse tanto na porcentaxe de consumidores que elaboran unha lista antes de realizar as compras de alimentación, como na porcentaxe de consumidores que manifestan modificar a súa forma de cociñar ou comprar para aproveitar mellor os produtos e contribuír así ao aforro.

O informe reflicte tamén a fidelidade dos consumidores que nun 60,3 por cento dos casos declara comprar sempre as mesmas marcas.

4.410 MILLÓNS DE CONSUMICIÓNS FÓRA DE CASA

O estudo tamén inclúe desde 2014 un panel que permite dispor de datos do consumo de bebidas frías, refrescantes, auga, zumes, bebidas a base de zume e leite e outras como (tinto de verán ou sidra) fora do fogar ascendeu en 2015 a 8.477,63 millóns, é dicir uns 1.977,68 millóns de litros e preto de 4.410 consumicións.

As bebidas que máis se consomen fóra do fogar son as bebidas espirituosas e o tinto de verán respecto ao consumo dentro do fogar e a estas séguelle a cervexa como a terceira categoría na que o consumo fóra de casa está por encima da media no fogar.

Por último, o Ministerio inclúe desde o segundo semestre de 2016 un novo estudo no que se reflicten consumos por días da semana. Así, sinala que as bebidas quentes consómense entre semana, os alimentos en fin de semana e os snacks, principalmente os venres. En canto ás contornas, as bebidas quentes caracterízanse por contornas sen acompañantes fronte aos alimentos, que se consomen xunto a familiares.

Finalmente, o informe sobre os usos de alimentos, a saúde, a tradición e a comodidade son o tres eixos que explican os pratos consumidos no fogar, onde os consumidores buscan unha dieta sa e equilibrada e recorren a modos de preparación máis saudables e a pratos lixeiros como ensaladas, sen renunciar ao pracer e a comodidade, fomentando o consumo de pizzas pero sen prescindir da cociña tradicional.