A Xunta defende en Bruxelas que a futura PAC contribúa a revitalizar as zonas rurais galegas.

O director xeral de Relacións Laborais, Jesús Gamallo, defendeu este xoves no marco da Comisión de Recursos Naturais do Comité das Rexións que a futura PAC debe contribuír a revitalizar as zonas rurais da Comunidade.

Gamallo en Bruxelas | Fonte: Europa Press

Este xoves tivo lugar unha reunión conxunta coa asociación internacional Rurality-Environment-Development sobre a política rural post-2020, un debate que contou coa participación de representantes da Comisión Europea, do Consello e do Parlamento Europeo, que trataron acerca de como mellorar a política rural da década que vén, especialmente en relación coa PAC.

As preocupacións de Galicia foron expostas por Jesús Gamallo, que manifestou que, para a Comunidade, é "imprescindible manter" os "dous alicerces" da PAC actual: pagos directos e desenvolvemento rural.

"As zonas rurais representan o 97,8% do territorio galego", lembrou Gamallo, quen apuntou que Galicia se caracteriza polo predominio do vacún, especialmente do sector do leite, que supón máis do 50% das explotacións da comunidade, que dependen "en gran medida" das axudas para a súa sustentabilidade.

A solución, para o responsable autonómico, pasa por apoiar ás explotacións agrarias e diversificar a actividade económica, en aras de aumentar "as posibilidades de emprego" nas zonas rurais.

A Xunta elaborou unha proposta de 20 medidas que Galicia "entende que deberían incluírse na reforma que se está xestando". Entre elas, destacan o garantir unha renda digna para os agricultores, o contribuír a reducir as diferenzas entre a renda agraria e a urbana, o potenciar axudas aos agricultores realmente activos, o simplificar os procedementos da PAC ou o impulsar a agricultura ecolóxica como sistema de produción de alimentos.