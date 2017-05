O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recoñeceu este xoves que lle "intranquiliza" o baixo caudal fluvial e do subsolo, pero destacou que o nivel de auga embalsada garante actualmente o abastecemento.

Preguntado respecto diso na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo lembrou que Galicia segue en situación de prealerta a pesar de que os encoros da demarcación Galicia Costa rozan o 90 por cento de ocupación e de que os seus datos son lixeiramente mellores que os do ano pasado nesta mesma semana.

Non ocultou a súa preocupación pola situación dos caudais dos ríos e da auga do subsolo, coa vista posta no verán, e indicou que a Xunta mantén "conversacións" coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil "por se hai que dar algún paso".