Detido por estafa un veciño de Vigo que vendeu un coche co contaquilómetros manipulado

Axentes da Policía Nacional da Comisaría de Vigo detiveron a un veciño da cidade, como presunto autor dun delito de estafa, ao vender a un terceiro un vehículo co contaquilómetros manipulado, e que marcaba 139.000 quilómetros menos dos que en realidade tiña.

Segundo informaron fontes policiais, a investigación iniciouse a principios do mes de abril, cando un cidadán presentou unha denuncia en comisaría, relatando que comprara un coche de alta gama cuxo odómetro (contakilómetros) podería estar manipulado.

A vítima explicou que contactara co xefe dunha importante empresa de Vigo a través dunha coñecida web de compravenda, na que este anunciaba un vehículo Mercedes do ano 2005, con 153.000 quilómetros. Aos poucos días, quedou co vendedor, ao que entregou 500 euros en concepto de sinal, á vez que iniciou o cambio do seguro e outros trámites.

Días despois quedaron para pechar a venda, e o comprador entregou ao presunto estafador outros 7.000 euros, tras o que acudiron a unha xestoría para presentar o resto da documentación.

Aos poucos días, ao acender o vehículo, o comprador decatouse que o contaquilómetros marcaba algo máis de 292.000 quilómetros e, ao chamar ao vendedor, este explicoulle que o coche tivera un problema na central electrónica e resolveríallo o concesionario oficial.

Ao acudir ao establecemento, descubriu que o vehículo nunca estivera en devandito concesionario e que, ademais de ser ese a quilometraxe real do coche, este non era do ano 2005, senón do 2003. A partir dese momento, cando tentou contactar co vendedor, este deixou de responder as súas chamadas.

A Policía descubriu que o presunto estafador comprara o coche pouco tempo atrás nun establecemento de compravenda en Asturias, con algo máis de 280.000 quilómetros. Con todo, comprobouse que, nos contratos e documentación achegada, figuraban 155.000 quilómetros no odómetro, polo que se iniciaron as xestións para localizar ao vendedor por unha suposta estafa.

O home foi detido a última hora da tarde do mércores e, unha vez en comisaría, comprobouse que ten oito antecedentes policiais, algúns deles por feitos similares ao que provocou a súa última detención. O detido e as actuacións practicadas foron postos a disposición do Xulgado de Instrución número 2 de Vigo.