A Federación Nacional de Traballadores Autónomos-ATA Galicia cualificou de "histórico" o pasado mes de abril, no que o número de traballadores autónomos aumentou a un ritmo de "13 diarios".

En total, segundo recolle ATA Galicia nun comunicado, durante o pasado mes de abril rexistráronse "394 traballadores por conta propia", que elevan o total de autónomos na comunidade ata alcanzar os 214.766.

Así, a delegación galega de ATA celebra que se manteña a tendencia do mes anterior, cando o Réxime Especial de Traballadores (RETA) sumou 385. Respecto da variación interanual, en abril de 2017 rexistráronse no RETA preto de 150 cotizantes máis que no mesmo período de 2016.

O presidente de ATA Galicia, Rafael Granados, manifestou que o incremento dos autónomos "é o que fai que estea a aumentar o emprego", á vez que expresou que "a lei de autónomos fortalecerá o crecemento dos colectivo"

DATOS POR PROVINCIAS

En canto aos datos por provincias, o maior incremento no número de autónomos produciuse en Pontevedra cunha subida do 0,2% (394 máis na variación intermensual).

Así, segundo os datos achegados por ATA, todas as provincias galegas pecharon o mes de abril con máis autónomos que no mes de marzo. A Coruña continúa sendo a que maior número de traballadores por conta propia concentra (86.815), seguida por Pontevedra (67.118), Lugo (35.559) e Ourense (25.275).

XÉNERO E SECTORES

Respecto ao xénero, os homes continúan sendo maioría no ámbito dos traballadores autónomos. En Galicia, 126.212 son homes polas 88.555 mulleres. Ambos os sexos rexistraron en abril un aumento do 0,2% en comparación con marzo.

En canto aos sectores, a agricultura, os transportes e as actividades inmobiliarias pecharon abril con menos autónomos que en marzo. Por contra, o sector da hostalaría gañou 229 autónomos, o que supón unha subida do 1%.