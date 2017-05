O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, tachou de "desafortunada" a visita do polémico autobús da plataforma 'Hazte Oír' á cidade de Santiago de Compostela, e criticou o fomento do "odio" e o "discurso da desigualdade".

En declaracións aos medios durante unha visita a Cangas (Pontevedra), Villares subliñou que En Marea "sempre foi partidaria de ampliar dereitos e non de restrinxilos", e indicou que as asociacións deben saír á rúa para "visibilizar a igualdade de todos, independentemente da súa orientación sexual", e non para "fomentar o odio nin o discurso da desigualdade".

Nesta liña, o portavoz de En Marea lembrou que o seu grupo xa presentou unha iniciativa para pedir a retirada de "panfletos de carácter homófobo" repartidos por dúas asociacións en colexios de Galicia, e que "a Xunta e a Valedora non fixeron nada, á espera de informes técnicos". "Coma se fixese falta para saber que a educación non pode alimentar o discurso do odio", apostilou.