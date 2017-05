Mozos de distintos movementos estudantís e políticos, situados no espazo de actual oposición á coordinadora de En Marea, puxeron en marcha o 'Proceso 1 de Maio' co obxectivo de crear un movemento xuvenil autónomo no seo do partido instrumental que lles permita "acumular forzas" de face ao próximo plenario de xullo.

Diso informaron a Europa Press fontes impulsoras da iniciativa, que explicaron que a súa estratexia inclúe crear estruturas que estean "á marxe do control" da coordinadora que lidera Luís Villares e "visibilizar" no plenario de xullo que "o problema interno de en Marea" é a "confrontación de dous proxectos políticos distintos".

Con estes fins, outras fontes da iniciativa apuntaron que o 'Proceso 1 de Maio' porá en marcha asembleas abertas por toda Galicia para "aglutinar" aos mozos que "non sentan cómodos" nas distintas organizacións xuvenís vinculadas aos partidos que apoian a En Marea. En concreto, o primeiro encontro terá lugar o vindeiro mércores, día 10 de maio, na Praza de Mazarelos de Santiago de Compostela.

Así, estas fontes sinalaron que, entre os promotores hai "decenas de mozas" de toda Galicia, como dirixentes do movemento estudantil Anega; integrantes da Anova; membros do Consello Cidadán Autonómico de Podemos ou da corrente anticapitalista; cadros xuvenís da FPG; así como membros "activos" das mareas municipais da Coruña, Vigo, Carballiño ou Noia.