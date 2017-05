O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, alertou este xoves de que "a fenda" entre Galicia e España "vaise a agrandando" no que respecta ás cifras do paro, debido á ausencia de políticas de fomento do emprego por parte da Xunta.

Luís Villares | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios, con motivo dunha visita a Cangas (Pontevedra), Villares lembrou que o descenso do desemprego no conxunto do Estado é do 3,5 por cento, practicamente un punto máis que a baixada do paro rexistrada en Galicia durante o mes de abril.

Ao seu xuízo, estas cifras "consolidan a tendencia" xa constatada no mes de marzo, de que Galicia "diverxe" do resto do Estado. A isto sumar, incidiu, o aumento de parados na EPA do primeiro trimestre, e "ratifica que non hai política de fomento do emprego" do PP.

Segundo lembrou, o goberno galego deixou o pasado exercicio 62 millóns de euros sen executar nas áreas de fomento de emprego, formación, inserción laboral para persoas con dificultades de empregabilidade, etc., e tachou esta cuestión de "inaceptable".