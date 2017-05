Pedro Sánchez recolle 3.800 avais en Galicia, seguido de Susana Díaz (2.600) e Patxi López (750)

A candidatura de Pedro Sánchez ás primarias do PSOE recolleu máis de 3.800 avais en Galicia, seguida de Susana Díaz, con 2.600. Lonxe deles quedan os 750 de Patxi López.

Candidatos PSOE | Fonte: Europa Press

Segundo as diversas fontes socialistas consultadas por Europa Press, o exsecretario xeral do PSOE Pedro Sánchez impúxose á presidenta da Xunta de Andalucía por máis dun milleiro de votos en Galicia, aínda que Susana Díaz cultivase un maior número de firmas a nivel estatal cunha cifra marca. Con todo, non hai cifras oficiais de reconto por territorios máis aló de estimacións das candidaturas.

En concreto, Pedro Sánchez solicitou máis de 1.300 votos na provincia da Coruña, uns 1.100 en Pontevedra, e ao redor de 700 tanto en Lugo como en Ourense.

Respecto de Susana Díaz, obtivo ao redor de 2.600 respaldos, con 800 en Pontevedra, tras os que se atopan os 700 da Coruña, Ourense (650) e Lugo (450).

Pola súa banda, Patxi López cultivou uns 750 apoios, coa Coruña á cabeza (con 275 avais), seguida de Lugo (250), Pontevedra (150) e Ourense (75).

Deste xeito, avalaron en Galicia a algún candidato sobre 7.150 persoas, o que supón sobre o 65 por cento dos 11.000 militantes da Comunidade galega.

DATOS EN ESPAÑA

En España, o exsecretario xeral do PSOE Pedro Sánchez deu a sorpresa este xoves en Ferraz ao presentar 57.369 firmas para converterse en candidato ás primarias, a tan só 5.000 da presidenta da Xunta de Andalucía, Susana Díaz, cuxa candidatura aspiraba a "arrasar" neste proceso.

A secretaria xeral do PSOE andaluz foi a aspirante que máis avais presentou, 62.617 nun total de 17 caixas, aos que se sumarán outros 900 que xa se levaron ata Ferraz, unha elevada cifra que implica que tivo o apoio dun terzo da militancia.

O último en liza, o exlehendalari Patxi López presentou 12.000 firmas, as necesarias para ser candidato máis un mínimo "colchón" de garantía, afirmou o coordinador do seu equipo, Óscar Lopez.

Este proceso deixa tamén clara a mobilización do PSOE: máis de 130.000 dos 187.949 militantes do PSOE participaron neste proceso avalando a un do tres precandidatos.

Nas anteriores primarias foron 76.488 os afiliados que asinaron a un dos aspirantes. O máis avalado foi Pedro Sánchez que, co apoio do PSOE andaluz, logrou 41.338 firmas, unha cifra que os 'susanistas' puxéronse agora como meta segura a superar e que finalmente lograron exceder tanto a presidenta da Xunta como o ex secretario xeral.