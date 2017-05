A Xunta sitúa en torno ao 85% de media a execución dos programas de emprego, ante as críticas do BNG

O director xeral de Orientación e Promoción Laboral, Alfonso Marnotes, situou en torno ao 85% de media a execución dos programas de emprego da Xunta, ante as críticas vertidas na comisión de emprego pola deputada do BNG Montse Prado.

En concreto, o alto cargo cifrou nun 99% a execución do programa de intermediación e inserción laboral, nun 90,76% o de mellora e fomento da empregabilidade, nun 82% o de promoción de emprego autónomo e nun 78% tanto o de formación profesional de desempregados como o de mellora da cualificación.

A diferenza entre as cifras do director xeral e as denunciadas previamente pola nacionalista --uns 30 ou 40 puntos por baixo destes, aproximadamente-- estriba, segundo subliñou o propio Marnotes, en se se ten en conta ou non a fase de disposición de gasto.

Así as cousas, o titular de Promoción Laboral considerou que o seu departamento está "a cumprir" os obxectivos.

Pola súa banda, Prado incidiu na súa intervención en que non entende "como" os populares "poden dicir" que a loita contra o desemprego é "prioridade" cando o orzamento que destinan a este fin é "escaso" e os niveis de execución, segundo as súas cifras, inferiores á media.