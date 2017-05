O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, afirmou este xoves que "a Feijóo lle rentaría moito máis afiliarse ao PNV para conseguir melloras para o país", en alusión ao acordo alcanzado entre o Goberno e os nacionalistas vascos que permitirá desbloquear os Orzamentos Xerais.

En declaracións aos medios durante unha visita a Cangas (Pontevedra), Luís Villares ironizou co feito de que sería máis rendible para o presidente da Xunta "afiliarse ao PNV" que "seguir sumiso e manso aos ditados do PP, comportándose como un simple delegado do Goberno e non como un presidente".

O portavoz de En Marea criticou os "silencios cómplices" de Núñez Feijóo co seu partido, un partido que está "preso" porque "gastou na corrupción e o saqueo" o que debía destinarse ao "ben común". "Non podemos aceptar iso, nin a mansedumbre dun presidente que busca o seu beneficio persoal en detrimento de as maiorías sociais", apostilou.

Segundo apuntou Villares, o PP non tivo en conta as necesidades das persoas, porque a súa "prioridade" foi "financiarse ilegalmente e corromperse en favor dos amigos".