O Sergas descarta utilizar o anexo I do Hospital Xeral de Vigo e o edificio Cíes

O xerente do Sergas, Antonio Fernández Campa, descartou a utilización por parte da sanidade pública galega tanto do anexo I do Hospital Xeral de Vigo como o edificio Cíes, que sairá a poxa proximamente.

Na comisión de sanidade do Parlamento, o xerente do Sergas foi preguntado por estes dous edificios polas deputadas Montse Prado, do BNG, e Eva Solla, de En Marea.

Na segunda das respostas, relativa ao Xeral Cíes, concluíu que "cando se constrúe un novo hospital", en alusión ao Álvaro Cunqueiro, "loxicamente" é que se entendeu que "os anteriores edificios non son os máis adecuados para a súa reforma ou ampliación" e optouse por dotarse de "novas instalacións".

"E cando se dispón delas, o lóxico é que os anteriores --edificios-- déixense de usar", expuxo, antes de engadir que "o normal é que os servizos se prestan con máis calidade cando están concentrados".

ANEXO I

En canto ao primeiro deles, o anexo I do Xeral, Fernández Campa contrapúxoo ao anexo II, "moderno", posto que data de 2006 e en "bo estado de conservación". O primeiro, segundo dixo, "pola contra" foi "planificado nos anos 80" e está "moito máis deteriorado".

Así, xustificou que o anexo II si se utilice para servizos de rehabilitación e de fecundación in vitro, entre outros, como as unidades de saúde mental, que se prevén levar a este lugar. Para empregar o I, segundo afirmou, serían necesarias "actuacións moi importantes".

Ademais, o xerente do Sergas viu "moi positivo" que o Xeral vaia a acoller a Cidade da Xustiza de Vigo, "porque é bo para aproveitar un edificio singular e para poder revitalizar esa zona da cidade".

Montse Prado lamentou as "deficiencias e recursos insuficientes" da área sanitaria de Vigo, fronte ao que Fernández Campa reivindicou o incremento de superficie hospitalaria coa construción do Álvaro Cunqueiro.

XERAL CÍES

Xa a cuestións de Eva Solla, que denunciou o "agasallo" que suporá a poxa pública do Xeral Cíes, o xerente reiterou o argumento de que sería precisa unha adaptación "estética" e "funcional" do edificio para dotalo de usos sanitarios.

No contexto da "reordenación asistencial" da área viguesa, indicou que o servizo de oftalmoloxía "nestes momentos" está "integrado" no Meixoeiro, e valorou que alí hai espazo "suficiente" e "máis que adecuado" para este fin.

Por último, sobre a poxa, limitouse a sinalar que o titular do edificio "pode facer o aproveitamento que considere".