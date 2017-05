O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, defendeu este xoves que "non hai prórroga" do contrato da ORA e do guindastre a Setex-Aparki, tras a sentenza que o anulaba, senón que se mantén a prestación do servizo na capital galega "como se fixo ao longo de todo o tempo de tramitación do proceso de remunicipalización", desde que se coñeceu o fallo.

"Por tanto, onde Rubén Cela (BNG) ve segredo, eu vexo absoluta normalidade", esgrimiu Noriega, quen incidiu en que non prorrogar a prestación deste servizo podería ocasionar "problemas", non só polo que supón o servizo en si mesmo, senón pola situación na que poderían quedar os traballadores que se encargan del.

"Que significa paralo? Que os traballadores se van á rúa?", preguntouse o rexedor compostelán, quen subliñou que, tanto o grupo de goberno como os técnicos coinciden en que este é "un servizo esencial" desde o punto de vista "de mobilidade, da ordenación da cidade e tamén do sentido común".

Noriega engadiu que non está en cuestión, ademais, interromper o servizo ou que se deixe de prestar nun futuro, senón fixar o modelo "definitivo" da prestación. Non en balde, lembrou que o goberno local decidiu emprender o proceso de remunicipalización deste servizo.

Con todo e a pesar de que os informes están listos para que puidese ir a pleno, lembrou que "hai uns meses" Doal decidiu presentar un recurso e agora o goberno local debe tomar "a decisión política" de se continúa adiante coa remunicipalización ou espera a que haxa unha resolución xudicial en relación ao requirimento da empresa, que debería coñecerse en breve.

"É unha decisión política pero pediremos asesoramento xurídico", explicou o rexedor, quen, a preguntas dos medios sobre o que suporía para Santiago que Doal gañase no xulgado, replicou que, desde o punto de vista do servizo da ORA e do guindastre, "non sería ningún drama porque se seguiría prestando".

"NON TERÍA POR QUE TER CONSECUENCIAS"

"Pero o traballo de moita xente en 15 meses quedaría en 'stand by'", lamentou, antes de sinalar que el, particularmente, entende que seguir adiante coa remunicipalización e ir a pleno "non tería por que ter consecuencias sempre que fose condicionado á sentenza". En todo caso, reafirmouse que se pedirá asesoramento antes de tomar unha decisión.

Devandito isto, incidiu en que Doal non presentou o seu recurso inmediatamente despois da sentenza, senón que o fixo "uns poucos meses atrás". "Tería as súas razóns", reflexionou, para concluír que "non existe risco de indemnización", xa que se o recurso da empresa sae adiante, esta "podería prestalo" igual que o fai Setex-Aparki.

En canto á petición de xunta de portavoces, mostrouse disposto a convocala, pero rexeitou as acusacións de "segredo", defendeu a "normalidade" do proceso e incidiu en que, de todos os xeitos, as "críticas" dos seus rivais políticos xa están "feitas".