Inhabilitado o alcalde da Merca (Ourense) por non executar unha orde de demolición

O alcalde da Merca (Ourense), Manuel Velo Reinoso, foi condenado a catro meses de inhabilitación e a unha multa de 700 euros por un delito de desobediencia ao non demoler ata 2015 unha vivenda unifamiliar en Corbillón, a pesar de continuos requirimentos e notificacións oficiais desde o ano 1996.

A sentenza, que non é firme e pódese recorrer ante a Audiencia Provincial de Ourense, sinala que Manuel Velo Reinoso "non poderá obter" cárgolle de rexedor durante o tempo da condena, nin tampouco o de tenente de alcalde, concelleiro ou calquera outro de natureza electiva e ámbito local que implique participación no goberno municipal. Ademais, tampouco poderá obter cargos de goberno no ámbito provincial, autonómico ou estatal durante o tempo da condena.

O xuíz fundamenta a súa decisión en que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) "requiriu de maneira reiterada" ao acusado para que procedese á demolición dunha vivenda, que non se executou, a pesar das advertencias, ata que se deduciu testemuño por un posible delito de desobediencia e incoáronse dilixencias previas no Xulgado de Celanova.

Durante o xuízo, o alcalde explicou "non ter nunca intención" de desobedecer a sentenza do Tribunal Supremo (TS) que ordenaba a demolición da vivenda, cuxo derriba se demorou 18 anos.

Así, explicou que "sempre quixo derrubar a casa", pero que a demolición se foi demorando debido ás "continuas alegacións por parte dos propietarios" e por buscar unha solución para a familia que puxese fin aos "incidentes e ameazas" persoais que sufriu por parte dalgúns veciños do pobo.

A fiscalía solicitaba para o alcalde unha inhabilitación de cinco meses e unha multa de dous meses e dez días cunha cota de dez euros diarios por considerar que "de maneira consciente, reiterada e contumaz opúxose ao cumprimento" da orde de derriba ordenada polo TSXG.

NOTIFICACIÓNS

A primeira notificación de derriba que recibiu Manuel Velo foi no verán de 1996, cando estaba a cubrir as vacacións do alcalde nesas datas (Manuel Vázquez Outeiriño).

Xa como rexedor, en abril de 2004 recibiu unha sentenza do Tribunal Supremo que confirmaba a derriba da vivenda e informáballe de que en caso de non realizalo incorrería nun delito de desobediencia.

A esta sentenza seguiríana cinco notificacións persoais (entre marzo de 2005 e xaneiro de 2011) e cinco requirimentos de demolición, sen que a derriba levase a cabo ata febreiro de 2015, unha vez que o edil xa fora citado xudicialmente.