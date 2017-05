O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, confiou en que a finais de ano Ourense poida dar a coñecer o "top ten" dos seus principais monumentos naturais e culturais, coa intención de que sirvan como buque insignia para "atraer a atención" de futuros visitantes e impulsar o desenvolvemento económico da provincia.

Así o sinalou este xoves, tras a inauguración do 'Workshop de Turismo Natural e Sustentable' organizado polo Grupo Colmeiro en colaboración coa Deputación, e que contou coa participación de 50 profesionais do sector turístico chegados desde toda Galicia.

Durante a súa intervención, o presidente da Deputación confiou en que o Plan provincial de turismo cultural e creativo, xurdido por mor dos debates da ICC Week, sirva para "aumentar a competitividade da oferta turística" e axude a "ordenar o turismo como eixo económico da provincia".

Unha das propostas deste proxecto consiste na elaboración dun "top ten", que reúna o dez "imprescindibles" da provincia e que está a ser realizado por Jordi Tresherras, experto en xestión do Patrimonio e Turismo Cultural, doutor en Historia pola Universidade de Barcelona e director da rede de patrimonio, turismo e desenvolvemento sustentable IBERTUR.

"Trátase dun dos maiores expertos de España", destacou Baltar, que insistiu en que a provincia conta con "miles de propostas" para esta listaxe.

Entre as candidaturas nomeou monumentos como o mosteiro rupestre de San Pedro de Rocas (do século V) ou o castiñeiro de Pombairiños (Manzaneda), cun diámetro de doce metros, aínda que insistiu en que "a decisión final dependerá dos expertos".

O presidente do ente provincial destacou que o equipo encargado do desenvolvemento do Plan de Turismo Cultural e Creativo vai marcar "unha folla de ruta" con diversas fases e etapas, e mostrouse confiado en que "a finais de 2017 o documento estea listo para ser presentado".

PATRIMONIO DA HUMANIDADE

Ademais do "top ten" de monumentos ourensáns, Baltar destacou que o Plan tamén aposta pola declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio Mundial da Humanidade e co obxectivo de que o entroido de Ourense, Zamora e León tamén poida contar con ese distintivo da Unesco.

Pola súa banda Luís Caramés, economista e coordinador do Grupo 'Colmeiro' incidiu na necesidade de "equilibrar" Galicia "tamén en materia de turismo" a través da dinamización de "as grandes oportunidades e singularidades que ofrece o interior."

Entre estas oportunidades sinalou o turismo termal, como unha alternativa ao turismo de sol e praia.