O director do Injuve, Javier Dorado, animou este xoves aos mozos ourensáns a "falar cos políticos" e participar na "organización" da sociedade do futuro con motivo dun acto organizado polo Concello de Ourense para pulsar as súas preocupacións e incluílas no I Plan de Infancia e Adolescencia.

A venda de alcol e tabaco a menores, a necesidade de máis charlas informativas, campañas contra o acoso escolar ou a adaptación dos semáforos da cidade a persoas con mobilidade reducida foron algunhas das demandas que os alumnos do IES Blanco Amor da cidade expresaron ao grupo de goberno con motivo da xornada organizada no salón dos Plenos da consistorial.

Unha trintena de mozas compartiron as súas preocupacións co alcalde da cidade, Jesús Vázquez; as concelleiras de Educación e Mocidade, Belén Iglesias e Sofía Godoy, respectivamente; co director do Injuve, Javier Dorado e coa directora xeral de Xuventude, Cecilia Vázquez.

Durante o encontro Javier Dorado explicado aos participantes a "gran oportunidade" para facer chegar as súas preocupacións á clase política porque "hoxe máis que nunca os políticos están interesados en escoitar á xente nova".

Dorado lembrou aos alumnos de ESO que "en 20 anos" serán os "líderes" económicos, sociais, políticos e familiares do país, polo que lles cominou a "ser sinceros e dicir o que pensan".

"Temos que afrontar retos fascinantes, como as novas tecnoloxías ou a transformación do mercado de traballo, e hai que construír pouco apoco o futuro opinando e dicindo o que nos parece ben", sinalou Dorado.

Na súa intervención, Dorado apuntou que a política "non só é o debate parlamentario", senón tamén "a organización da sociedade" e que nalgún momento do futuro "vaivos a tocar levar parte das vosas vilas e cidades".

Tamén a directora xeral de Xuventude, Cecilia Vázquez, cominou aos participantes nesta actividade a colaborar en "o deseño" do Plan de Infancia de Galicia.

O encontro dos mozos cos responsables de Educación e Cultura enmárcase dentro das actividades programadas para a posta en marcha do I Plan de Infancia e Adolescencia do concello.

Os alumnos de 3º de ESO traballaron sobre uns persoais nas que tiñan que reflexionar sobre as fortalezas, debilidades e presentar propostas de mellora para explicar como sería a súa cidade ideal.

Desde o Concello animóuselles a "construír unha cidade amigable coa infancia e a adolescencia" nas áreas de saúde, e actividade física; medio ambiente e urbanismo; benestar social e familia; educación; diversidade e tempo libre.