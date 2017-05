A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, asegurou que non avalou a ningún do tres candidatos presentados ás primarias do Partido Socialista.

A preguntas da prensa, a rexedora desmarcouse das informacións que a vinculaban coa candidatura do exlehendakari Patxi López. "Outros me sitúan noutras órbitas, eu falarei o día 21 na urna porque creo que neste proceso debo manterme á marxe", deixou claro.

Así, subliña que o PSOE segue "tendo tres candidatos", tras conseguir estes os avais necesarios para aspirar á Secretaría Xeral do PSOE.

"Isto significa que temos un partido rico, un partido vivo, un partido con xente capacitada para liderar o PSOE, un liderado que se conformará a partir do 21 (de maio), que é realmente cando se decide quen vai ser o secretario ou secretaria xeral", subliñou.

Sobre se o número conseguido de avais pode marcar tendencia, apuntou que "nalgúns casos si", pero cre que "cando se verá será o propio día 21".