Escolares de 10 centros composteláns subirán ao escenario do Principal no XXII Certame de Teatro Intercentos

O concelleiro de Educación, Manuel Deus, presentou este xoves o XXII Certame de Teatro Intercentos, que acollerá o Teatro Principal de Santiago e no que participarán escolares de 10 centros.

Organizado polo Departamento de Educación e Cidadanía e a Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística, este certame ofrecerá a alumnado de Primaria, Secundaria e Bacharelato de Santiago e comarca a oportunidade de mostrar ao público o traballo teatral realizado ao longo do curso nos centros escolares.

En concreto, os preparativos do certame comezan ao principio do curso, no que se constitúen os grupos, decídense as obras a interpretar, os vestiarios ou o decorado, e ensáianse as técnicas básicas da interpretación teatral.

Chegado maio, todas as obras son interpretadas no Teatro Principal nunhas funcións abertas ao público. O calendario abriuse este pasado 2 de maio, coa posta en escena do grupo do IES Eduardo Pondal. Posteriormente, o 8 de maio, actuarán o grupo do IES Pontepedriña e os dous grupos do IES Rosalía de Castro. Ao día seguinte, será quenda do IES Arcebispo Xelmírez I, IES Antón Fraguas e CPPI dos Dices de Rois.

O catro grupos de teatro de Primaria desta edición actuarán na mañá do 15 de maio, arrincando as funcións ás 10:00 horas.