A Cámara pide material didáctico ligado á cultura e ao Camiño para a aprendizaxe do galego fóra da Comunidade

O Parlamento de Galicia insta á o Xunta a desenvolver material didáctico vinculado á cultura galega e, de forma especial, ao Camiño de Santiago, para que sexa útil na aprendizaxe do galego fóra da Comunidade.

Así o recolle o acordo aprobado este xoves co 'si' de todos os grupos excepto o BNG, que se abstivo, no marco da comisión que se encarga na Cámara autonómica de abordar os asuntos educativos e culturais.

No mesmo órgano foron rexeitadas pola maioría popular outras iniciativas como a presentada polo PSOE en relación á "valorización" do Parque do Pasatempo de Betanzos, así como a tramitación do expediente para a súa declaración como Ben de Interese Cultural (BIC).

Se a deputada Concepción Burgo pediu, durante o debate, a implicación da Xunta, como administración con máis recursos, e a parlamentaria de En Marea Luca Chao coincidiu con este extremo, a representante do PP no debate, María Antón, defendeu que o Executivo autonómico "cumpre" e que é o Concello, que dirixe o PSOE, o que debe "asumir a súa responsabilidade".

Pola súa banda, a deputada do BNG Olaia Rodil incidiu en que todas as administracións deben velar por preservar o parque, pero "tamén" o Concello.