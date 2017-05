Consello.- A Xunta abre a porta a utilizar o transporte escolar para pasaxeiros sempre que non se altere o seu horario

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abriu este xoves a porta a utilizar o transporte escolar para pasaxeiros, sempre que se cumpra o "requisito indispensable" de que non se alteren os horarios de chegada ao colexio e a casa dos menores.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo | Fonte: Europa Press

Así o dixo a preguntas dos xornalistas ao termo da reunión semanal co seu gabinete, á vez que sinalou que os galegos deberían "poder usar aquilo que financian", como é o transporte escolar, que se sostén con fondos públicos.

Coa posibilidade en mente de buscar "sinerxías" cos autobuses escolares no marco da reforma do modelo de transporte, o mandatario defendeu que poidan usalo todos os cidadáns no caso de que circulen semivacíos.

Así mesmo, apuntou que o novo mapa de rutas podería incluír tamén "microbuses" e mesmo "acordos con taxistas". Trátase, segundo as súas propias palabras, de converter unha regulación "do século pasado" (cuxa prórroga por parte da Xunta foi anulada polo Tribunal Supremo) nunha "do século XXI".

Para iso, está a analizarse "a realidade social e demográfica" dos municipios galegos, así como os seus movementos poboacionais, a fin de que o novo mapa de liñas de transporte poida aprobarse en agosto. O obxectivo, recalcou Feijóo, é que o sistema "responda as necesidades" dos cidadáns e que sexa "atractivo" para as empresas.