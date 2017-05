Consello.- A Xunta incrementa as axudas a entidades de iniciativa social que fomentan a inclusión

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou que o Executivo autonómico incrementa as axudas a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e de inclusión social para os anos 2017 e 2018.

Segundo explicou na rolda de prensa posterior á reunión do Consello, a nova liña de axudas contará cun orzamento de 10.128.252 euros para este bienio, o que, segundo destacou o presidente, representa un aumento do 20% respecto do investimento realizado na convocatoria anterior.

Este é o quinto ano consecutivo no que se incrementa o orzamento destinado a esta convocatoria que será, por terceira vez, plurianual para dar resposta ás demandas das entidades e facilitar un prazo maior para executar as súas accións. Así, o prazo subvencionable das actuacións financiadas pola orde amplíase ata 15 meses.

A orde regula diferentes axudas, entre elas aquelas dirixidas á cobertura de necesidades básicas como o aloxamento e manutención, as cales constitúen un primeiro nivel de atención que blinda ás persoas usuarias o acceso ao resto dos recursos dispoñibles.

EDUCACIÓN

Na súa comparecencia ante os medios, Feijóo tamén deu conta de que o seu Executivo aprobou a renovación dos convenios vixentes entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Deputación da Coruña para o funcionamento do Instituto de Educación Secundaria Puga Ramón e do centro de formación profesional Calvo Sotelo.

En total serán algo máis de 597.000 euros destinados ao funcionamento de ambos os centros durante o curso escolar 2017/2018. Trátase, fundamentalmente, de parte dos gastos de persoal (tanto docente como o de administración e servizos), gastos xerais, mantemento, limpeza e conservación.

MUSEO MARES DE CEDEIRA

Por outra banda, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria recoñecerá como colección visitable o Museo Mares de Cedeira despois de que o Consello así o aprobase na súa reunión semanal en resposta á solicitude presentada pola Asociación Mares de Cedeira.

O obxectivo deste museo é preservar e transmitir ás xeracións futuras a memoria colectiva do traballo deste pobo no mar a través de coleccións particulares de instrumentos náuticos, aparellos de pesca e diversos obxectos vinculados coa actividade mariñeira e pesqueira.